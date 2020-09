Een woning aan de Merelstraat in het Twentse Haaksbergen is in de nacht van vrijdag op zaterdag vermoedelijk beschoten. De ruiten van het huis raakten beschadigd, meldt de politie.

Niemand raakte gewond, want de bewoners waren niet thuis. Ze ontdekten de schade toen ze rond 06.30 uur thuiskwamen. Het schietincident is vermoedelijk gebeurd na 02.00 uur in de nacht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en vraagt getuigen zich te melden.