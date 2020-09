Duizenden betogen in Thailand tegen de regering

In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden studenten de straat op gegaan om te demonstreren tegen de conservatieve regering. Volgens de politie zijn er zeker 5000 betogers op de been.

Ze kwamen samen in de buurt van de Thammasat-universiteit en verspreidden zich vervolgens naar Sanam Luang, een Malieveld-achtig park voor het Koninklijk Paleis. Er worden nog veel meer demonstranten verwacht. Het moet een vreedzaam protest worden, zei een van de studentenleiders eerder.

In Thailand is sinds een militaire coup in 2014 generaal Prayut Chan-o-cha aan de macht. Al maanden wordt er tegen deze regering gedemonstreerd, alsook tegen de macht van de koning, Maha Vajiralongkorn, die overigens veel tijd doorbrengt in het zuiden van Duitsland.

De betogers willen onder meer dat de extreem strenge wet die majesteitsschennis verbiedt, van tafel gaat. Ook moet de constitutionele macht van de koning worden ingeperkt en zijn zeggenschap over het leger en de overheidsfinanciën.