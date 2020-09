‘Huren studentenkamers opnieuw gestegen’

De gemiddelde huurprijs voor een studentenkamer is gestegen boven de 400 euro per maand. In 2018 bedroeg de gemiddelde kale huurprijs nog 385 euro. Door de woningnood ging de huur in 2019 naar 414 euro, een stijging van 7,5 procent. Dat is de conclusie van de jaarlijkse Check-je-kamer Rapportage die de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zaterdagavond presenteert in het consumentenprogramma Kassa (BNNVARA).

Uit een steekproef onder ruim 5000 studenten komt naar voren dat bijna 8 op de 10 studenten te veel huur betalen op basis van het woningwaarderingsstelsel. Gemiddeld betaalt de student 106,69 euro per maand te veel aan huur.

LSVb-voorzitter Lyle Muns wil dat er een einde komt aan de stijgende huurprijzen. “Huisjesmelkers maken misbruik van de crisis op de woningmarkt. Er is een groot tekort aan studentenwoningen. Jongeren zitten in een kwetsbare positie, het is schandalig om daar dan meer geld voor te vragen dan wettelijk mag.” Een mogelijke oplossing ligt volgens Muns in forse boetes opleggen. “Zonder zo’n boete is er voor huisjesmelkers geen enkele stimulans om hun gedrag aan te passen”.

Volgens de LSVb-rapportage betalen vooral studenten in Amsterdam de hoofdprijs. De kale huurprijs voor een gedeelde woning bedraagt daar 557 euro. Ook in Rotterdam (449 euro), Utrecht (431 euro) en Maastricht (421 euro) moeten studenten flink in de buidel tasten. In Enschede wonen studenten het goedkoopst; daar betaalde de gemiddelde student in 2019 305,63 euro kale huur voor een kamer.