‘Johnson moet banden met Biden aanhalen’

De Britse premier Boris Johnson zou er goed aan doen zijn blik minder te richten op de Amerikaanse president Donald Trump en meer op diens Democratische tegenkandidaat Joe Biden. Dat schrijft de Britse krant The Times. “Ondanks alle retorische steun van de Amerikaanse president voor brexit en zijn vermeende vriendschap met Boris Johnson, heeft deze relatie tot dusver weinig nut gehad”, aldus de krant.

The Times schrijft verder: “Trumps minachting voor multilaterale instellingen en het op regels gebaseerde systeem van internationale betrekkingen druist in tegen veel van de fundamentele belangen van Groot-Brittannië. In dit opzicht zouden de transatlantische betrekkingen beter worden gediend door een presidentschap van Biden, dat zich inzet voor samenwerking met de bondgenoten. Des te meer reden voor Johnson en de Tories om te streven naar het ontwikkelen van een relatie met de Democratische kandidaat.”

Biden zei afgelopen donderdag dat het Verenigd Koninkrijk de vrede in Noord-Ierland moet bewaken in het brexitproces. Anders komt er geen handelsovereenkomst met de Verenigde Staten, zei Biden. Dat kwam hem vanuit de Britse conservatieve hoek te staan op het commentaar dat hij een ‘Boris-hater’ is en dat hij de premier niet moet betuttelen.

Biden reageerde op een nieuw wetsvoorstel van Johnson dat belangrijke onderdelen van de terugtrekkingsovereenkomst met de EU teniet zal doen.