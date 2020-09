Nog nooit kende Nederland zo’n warm jaar als 2020

Met gemiddeld 12,7 graden in De Bilt is het dit jaar vooralsnog het warmste jaar in Nederland ooit. Dat maakt Weeronline bekend. Normaal gesproken ligt de gemiddelde temperatuur op 11,1 graden.

Ook in 2007 was de gemiddelde temperatuur 12,7 graden. Alleen als er iets verder achter de komma gekeken wordt, dan is 2020 toch nipt warmer. Na dit jaar en 2007 volgen 2014 (12,6 graden), 2018 (12,4 graden) en 2019 (12,2 graden) op de voet.

De verschillen in het land zijn dit jaar wel groot. Zo was het over het algemeen warm in het zuiden, terwijl het in het noorden niet het warmste jaar ooit was. In de zuidelijke steden Maastricht en Eindhoven werd bijvoorbeeld het warmste jaar ooit gemeten, terwijl het in het noordelijk gelegen Leeuwarden warmer was in 2007 en 2014.

Zonnig jaar

Tot dusver werden dit jaar 104 warme dagen (20 graden of meer) geteld in De Bilt. Dat zijn er negentien meer dan gemiddeld, en dat aantal loopt vermoedelijk op tot dinsdag. Tot dan is het relatief warm weer. Het aantal echt zomerse dagen (25 graden of meer) dit jaar staat nu op 31, vijf meer dan gemiddeld. Tropisch warm (31 graden of meer) werd het twaalf keer, tegen vier gemiddeld.

In Nederland was het dit jaar niet alleen warm, maar ook uitzonderlijk zonnig. Alleen in 2003 kwam de zon vaker om de hoek kijken, aldus Weeronline. Inmiddels scheen de zon 1723 uur. Op 7 september had de zon al meer geschenen dan in een ‘normaal’ jaar. Als de zon de komende dagen blijft schijnen, kan 2020 de eerste plaats wat betreft zonuren overnemen.