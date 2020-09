Maduro: ‘oorlogszuchtige’ tour Pompeo is mislukt

President Nicolás Maduro heeft vrijdag gezegd dat de “oorlogszuchtige” tournee van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo langs de buurlanden van Venezuela is mislukt.

“Mike Pompeo is bezig met een oorlogszuchtige tour tegen Venezuela, maar het heeft een averechts effect gehad. En hij heeft gefaald in al zijn pogingen om de regeringen van het continent ertoe te brengen zich te organiseren in een oorlog tegen Venezuela”, zei Maduro op de staatstelevisie.

Pompeo heeft zijn bezoek aan Zuid-Amerika, waarbij hij onder meer Suriname bezocht, gebruikt om de druk op Maduro te vergroten om de macht af te staan. Hij zei dat zijn heerschappij “de bevolking van Venezuela had gedecimeerd” en “hij moet vertrekken”.

Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties houdt president Maduro persoonlijk verantwoordelijk voor misdaden tegen de menselijkheid, werd woensdag bekend. Sinds 2014 zouden Maduro en zijn ministers zich schuldig maken aan willekeurige moorden en het systematische gebruik van martelmethoden. De regering heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen.

Venezuela gaat door een diepe politieke crisis. Oppositieleider Juan Guaidó riep zichzelf begin vorig jaar uit tot interim-president en wordt onder anderen door de Verenigde Staten en de Europese Unie erkend als legitiem staatshoofd van Venezuela. Hij slaagde er echter niet in om de internationale erkenning in Venezuela om te zetten in politieke macht.