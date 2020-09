Knops noemt lening Aruba onbegrijpelijk

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) heeft vrijdagmiddag in een officiële verklaring gereageerd op de beslissing van Aruba om op de lokale kapitaalmarkt maximaal 400 miljoen Arubaanse florin (ongeveer 200 miljoen euro) te lenen. Knops noemt die beslissing onbegrijpelijk omdat Aruba haar bevolking daarmee volgens hem opzadelt met jaarlijks 21 miljoen Arubaanse florin (ongeveer 10,5 miljoen euro) aan rente. De Arubaanse regering stelt in een reactie dat de lening veel kleiner is en ongeveer 85 miljoen euro bedraagt.