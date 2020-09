Dam tot Damloop vanuit huis

De Dam tot Damloop start zaterdagochtend niet in Amsterdam, maar bij de eigen voordeur van de deelnemers. De jaarlijkse hardloopwedstrijd kon vanwege het coronavirus niet doorgaan en daarom is zaterdag en zondag een aangepaste ‘Home Edition’.

Aan het hardloopevenement, met normaal zo’n 80.000 deelnemers, doen dit jaar enkele duizenden hardlopers mee. Ingeschreven deelnemers krijgen een speciaal pakket thuisgestuurd met het startnummer en op bestelling ook een medaille. De hardlopers kiezen hun eigen route van 5 of 10 Engels mijl uit. Zij kunnen die alleen lopen of gezamenlijk, bijvoorbeeld met collega’s of voor een goed doel.

Er is geen gemeenschappelijk startschot, maar de organisatie houdt de ‘normale’ begintijden aan. Voordat de deelnemers beginnen is er ‘live’ een warming-up op sociale media. Op zaterdag is de starttijd 08.30 uur en op zondag begint de loop om 10.30 uur.

De Dam tot Damloop is een jaarlijkse hardloopwedstrijd van 10 Engelse mijl lang. De route loopt van de Prins Hendrikkade in Amsterdam naar de Peperstraat in Zaandam.