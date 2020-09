Forse verliesbeurt op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York hebben de week met duidelijke verliezen afgesloten. Onzekerheid rond mogelijk te ver omhooggeschoten beurskoersen voor techbedrijven beheersen het sentiment al langer, en beleggers zoeken naar richting. Grote technologiebedrijven gingen daarom in de uitverkoop. Daarbij kwam ook een nieuwe stap in het Chinees-Amerikaanse conflict rond de apps TikTok en WeChat.