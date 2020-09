Hollands-Midden gaat scherper controleren op coronaregels

Gemeenten in de regio Hollands-Midden gaan plekken waar de kans op besmetting met het coronavirus het grootst is beter controleren. Het gaat dan om horeca in het algemeen, horeca bij sport- en andere verenigingen, scholen, vakantierecreatie en jongeren. Deze en andere maatregelen kondigde de veiligheidsregio vrijdag aan, bovenop de eerder door het kabinet afgekondigde nieuwe regels.