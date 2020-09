Opnieuw recordaantal nieuwe coronagevallen in Frankrijk

De Franse gezondheidsautoriteiten hebben vrijdag 13.215 nieuwe corona-gevallen geregistreerd. Niet eerder was de toename zo groot. Tijdens de hoogste piek eind maart ging het om ruim 7500 vastgestelde besmettingen in 24 uur. De voorbije dagen schoot de teller in Frankrijk al twee keer uit boven de 10.000.

Het dodental steeg in vergelijking met donderdag met 154 - sinds half mei ook niet meer voorgekomen - tot 31.249. Slecht nieuws kwam ook uit de ziekenhuizen, waar de afgelopen zeven dagen 3626 Covid-19-patiënten belandden, ruim 400 meer dan daags tevoren werden gemeld over de tijdspanne van een week. Aan de beademing liggen nu 571 coronaslachtoffers.

Vanwege de sterk toegenomen verspreiding van het gevreesde virus is in verscheidene Franse regio’s en steden de regelgeving aangescherpt. In Nice mogen in openbare ruimtes nog maar maximaal tien personen bijeen zijn en moeten de cafés vroeg dicht. Marseille en Bordeaux namen die maatregelen al eerder. Parijs is nog niet zover, maar de hoofdcommissaris van politie gaf vrijdag het strenge advies bijeenkomsten in de privésfeer te beperken tot hooguit tien man.