GroenLinks wil 'onzinplastics' in de ban doen

"Iedereen heeft een hekel aan onzinplastics", zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. "Voor veel producten zijn allang alternatieven. Met onzinplastic moeten we onmiddellijk stoppen." Plastics die onnodig zijn en waarvoor al een afbreekbaar alternatief is, moeten verboden worden. Dat geldt onder meer voor plastic ringen waar sixpacks blikjes in zitten, plastic verpakkingen van groenten en fruit en plastic in vuurwerk.

Volgend jaar geldt de plasticrichtlijn van de Europese Unie, waardoor onder meer rietjes en wattenstaafjes worden verboden. Lidstaten moeten de productie en het gebruik van wegwerpplastic verminderen, en landen worden aangemoedigd verder te gaan. Nederland moet verder gaan dan alleen voldoen aan de minimumeisen, vindt GroenLinks. Naast scherpere doelstellingen en een verbod op meer producten, moeten bijvoorbeeld de verplichting komen dat ook scholen, festivals en sportclubs herbruikbare bekers, borden en plastic gebruiken.

De partij wil hierover snel in gesprek met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu), die zelf in februari afspraken maakte over het verminderen van plastic met het supermarkten, cateraars, producenten en milieuorganisaties.