ANBO: het coronabeleid is inconsistent en inconsequent

Als voorbeeld van tegenstrijdig beleid noemt de ANBO dat de NS enerzijds komt met een campagne om meer van het openbaar vervoer gebruik te maken, terwijl anderzijds geldt dat mensen zo veel mogelijk thuis moeten blijven. En dat er in de ene gemeente wel een sinterklaasoptocht komt en in de andere niet. Ook is bij het ene contactberoep wel een mondkapje verplicht en bij het andere niet. “En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.”

In een brief aan premier Mark Rutte vraagt de organisatie dan ook om “een regering die daadkracht en consistentie toont. Het versoepelen van de maatregelen zou niet moeten betekenen dat ook de regie wordt losgelaten.”

De ANBO komt met de kritiek kort voordat de premier in een persconferentie nieuwe coronamaatregelen gaat aankondigen voor specifieke regio’s. Het is al bekend dat een van de maatregelen is dat horeca eerder dicht moet en dat bij activiteiten groepen niet groter mogen zijn dan vijftig personen.