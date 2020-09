Van Ark: RIVM opheldering gevraagd over richtlijn mondkapjes

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het RIVM om opheldering gevraagd over de richtlijn voor het gebruik van mondkapjes in de ouderenzorg. Dat zei minister voor Medische Zorg Tamara van Ark vrijdag. Aanleiding is berichtgeving van Nieuwsuur, waaruit naar voren komt dat niet alleen veiligheid maar ook schaarste een rol speelde in de totstandkoming van de oorspronkelijke richtlijn.

De richtlijn van het RIVM werd op 17 augustus aangepast, zonder dat daar nieuwe wetenschappelijke inzichten aan ten grondslag lagen. Sindsdien wordt een mondkapje in de ouderenzorg wel als 'noodzakelijk' omschreven voor mensen die werken met een (verdachte) coronapatiënt.

Van Ark, die als minister over persoonlijke beschermingsmiddelen gaat, werd er na afloop van de ministerraad over bevraagd. "Het allerbelangrijkste is dat mensen veilig werken op basis van wetenschappelijke inzichten", zegt Van Ark over het werk in de ouderenzorg.

De minister wilde niet zeggen of het RIVM haar of haar ministerie verkeerd of onvolledig heeft voorgelicht. "We hebben gevraagd op basis van besmettingsrisico een richtlijn te maken, zodat mensen veilig konden werken. Ik snap dat veel mensen zich zorgen maken nu er andere signalen naar voren komen."

Ze hoopt "spoedig uitleg te krijgen".