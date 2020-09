Horeca in Denemarken om 22.00 uur dicht in strijd tegen corona

Premier Mette Frederiksen kondigde de nieuwe maatregelen vrijdag aan. Ze duren voorlopig tot zeker 4 oktober. Eerder deze week werden al voor hoofdstad Kopenhagen nieuwe maatregelen aangekondigd.

Ook in Denemarken loopt het aantal besmettingen weer op na het versoepelen van de lockdown die tussen maart en mei van kracht was. In de afgelopen 24 uur zijn 454 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is bijna evenveel als het record van 473 uit april. Volgens Frederiksen is het reproductiegetal in het land momenteel 1,5. Dat betekent dat iedere tien besmette personen gemiddeld vijftien anderen aansteken.