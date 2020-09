Wall Street begint gemengd aan nieuwe sessie

De aandelenbeurzen in New York zochten bij de opening van de handelssessie van vrijdag naar richting. Beleggers verwerkten een nieuwe stap in het conflict rond techbedrijven tussen China en Verenigde Staten. De regering-Trump kondigde aan dat het appstores van Apple en Google verboden wordt de apps WeChat en TikTok aan te bieden in de VS. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de impasse in de Amerikaanse politiek rond nieuwe steun tegen de coronacrisis.