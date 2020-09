Zondagavond op televisie: Teken van lente in de kerk

Ik heb geen idee of de term al bestaat, maar ik zou Zie je zondag hoop-tv willen noemen. Anders dan bij emo-tv, waarin de kijker gedwongen wordt van alles te voelen, is deze vorm van tv veel diepgaander. Er worden diepere lagen in de mens aangeboord. Wie de cijfers ziet van dalend kerkbezoek in Nederland zou moedeloos kunnen raken. Is er nog wel hoop voor een instituut dat zijn beste tijd gehad lijkt te hebben? De coronacrisis doet daar nog een schepje bovenop. Online kan iedereen zijn eigen menu samenstellen en ook betrokken kerkgangers vragen zich opeens af of samenkomst op zondagochtend wel zo noodzakelijk is. Dan is er hoop nodig, een diepgeworteld vertrouwen dat er meer gaande is in de kerk dan je op het eerste gezicht zou ..

