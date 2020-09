NVVE dringt aan op deltaplan voor psychiatrie en euthanasie

Dat plan zou moeten leiden tot een betere opleiding en begeleiding van psychiaters, zodat zij vaker zelf een euthanasieverzoek van hun patiënt in behandeling kunnen nemen. “Als zij niet worden gehoord, mag een gewelddadige suïcide niet de enige oplossing worden’’, zegt NVVE-directeur Agnes Wolbert over de patiënten in kwestie.

De NVVE reageert op een bericht in Trouw over genoemde patiënten. “Onze wachtlijst is vooral een signaal dat in de reguliere ggz nog steeds niet vaak serieus gehoor wordt gegeven aan een euthanasieverzoek. Er wordt te vaak naar ons doorverwezen”, zegt Paulan Stärcke van het Expertisecentrum Euthanasie in de krant.

Tekort aan psychiaters

Het centrum heeft net als negen maanden geleden zeven psychiaters in dienst, terwijl er meer nodig zijn. Volgens het centrum lukt het niet om extra werknemers te werven, terwijl het aantal hulpvragen maar blijft toenemen. Vorig jaar waren er 3122 hulpvragen, 22 procent meer dan in 2018.

Het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen de Levenseindekliniek, verleende vorig jaar meer dan zestig keer euthanasie aan psychiatrisch patiënten. Artsen die niet aan het centrum zijn verbonden, deden dat maar zes keer. Stärcke wil dat meer psychiaters zelf euthanasie verlenen, omdat zij de patiënt het beste kennen.

De NVVE richtte het Expertisecentrum acht jaar geleden zelf op, omdat sommige mensen niet bij hun eigen arts terecht konden voor euthanasie.