Wakker Dier overhandigt petitie tegen hittestress aan Schouten

Onderdeel van de petitie is een actieplan bestaande uit tien punten, waaronder meer schaduw in weides, meer inspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het openbaar maken hoeveel dieren aan hittestress zijn bezweken. Volgens de eigen monitor van Wakker Dier hebben eind juli "al ruim 110 miljoen dieren hittestress ervaren", schrijft de organisatie in een persbericht. Dit jaar zouden 39 dagen zo heet zijn geweest dat dieren hittestress kregen.

Schouten vindt het "altijd goed als er betrokkenheid is en men meedenkt over mogelijke oplossingen." Of de actiepunten van Wakker Dier "realistisch en haalbaar" zijn, gaat de minister onderzoeken. Volgens haar zijn er ook al maatregelen genomen, zoals het verbieden van transport als temperaturen onderweg te hoog zijn. Ook houden veel boeren volgens haar al rekening met hitte, onder meer door dieren 's nachts in de wei te laten en overdag op stal te zetten.

Mocht er volgens Wakker Dier te weinig met de petitie gebeuren, dan overweegt de organisatie om een burgerinitiatief te organiseren. Daar zijn 40.000 handtekeningen voor nodig. De Tweede Kamer moet een burgerinitiatief behandelen als er genoeg handtekening zijn opgehaald.