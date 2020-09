‘ECB denkt na over einde dividendverbod banken’

De ECB vroeg banken eind maart om tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren. Dat geld konden de financiële instellingen beter achter de hand houden om een extra buffer te hebben om bijvoorbeeld klappen op te vangen van leningen aan bedrijven en consumenten die niet terugbetaald konden worden. Ook de inkoop van eigen aandelen was uit den boze. In juli herhaalde de centrale bank de oproep met het verzoek het geld tot het einde van het jaar anders te gebruiken.

Voorstanders van hervatting van de dividendbetalingen menen dat Europese banken voldoende geld hebben. Zij zouden door hun aandeelhouders tevreden te houden nu ook vertrouwen van beleggers houden en dat hebben ze nodig voor de langere termijn.

Een beslissing over het langer vragen geen dividend uit te keren wordt vermoedelijk pas eind dit jaar genomen en zal worden ingegeven door cijfers over de economie in de komende maanden. De ECB heeft eerder al gezegd in het vierde kwartaal een standpunt te bepalen.