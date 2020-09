Tegenstander Loekasjenko eist in rede voor VN-raad einde geweld

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft vrijdag via een videoverbinding de VN-Mensenrechtenraad toegesproken en daarbij gepleit voor eerlijke presidentsverkiezingen in haar land. Ook riep ze de Wit-Russische autoriteiten op geen geweld te gebruiken tegen mensen die betogen tegen president Aleksandr Loekasjenko.

Verder vroeg ze de internationale gemeenschap stevig op te treden tegen het huidige Wit-Russische bewind. Tichanovskaja vluchtte uit haar vaderland naar Litouwen tijdens hardhandig politieoptreden in Wit-Rusland na de presidentsverkiezingen van 9 augustus. Die zijn volgens de officiële resultaten gewonnen door de zittende leider Loekasjenko, maar volgens de oppositie is gefraudeerd met de stembusgang.

De VN-Mensenrechtenraad bespreekt de situatie in Wit-Rusland nadat Duitsland om een debat had gevraagd. Volgens Duitsland is er in het Oost-Europese land sprake van een “sterke verslechtering” van de mensenrechten sinds de omstreden verkiezingen.