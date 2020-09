Extinction Rebellion blokkeert weg op de Zuidas voor klimaat

Zo’n driehonderd demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion blokkeren vrijdagochtend een kruispunt bij de Zuidas in Amsterdam om aandacht te vragen voor het klimaat. Op het kruispunt tussen de De Boelelaan en de Beethovenstraat is veel politie aanwezig, maar er zijn nog geen mensen gearresteerd.

De klimaatactivisten verwijten de grote bedrijven in het Amsterdamse zakencentrum milieuvervuiling. Het bedrijfsleven gaat volgens hen strengere klimaatmaatregelen tegen door slim te lobbyen. “De bedrijven op de Zuidas blokkeren klimaatbeleid, dan blokkeren wij de Zuidas. Lobby eruit, burgers erin!”, zo betogen de activisten.

De gemeente kondigde donderdag al aan dat de actiegroep de komende dagen wel mag demonstreren in Amsterdam, maar geen blokkades mag opwerpen.

Regels overtreden

De groep reageerde daarna op Twitter zich niet aan de regels te gaan houden. “Burgemeester Halsema kondigt aan dat burgerlijke ongehoorzaamheid ongehoorzaam is. Thank you Captain Obvious. Onze acties gaan natuurlijk door. Want de klimaatcrisis wacht niet op de politiek”, aldus Extinction Rebellion. De actievoerders houden zich aan de coronamaatregelen door mondkapjes te dragen en voldoende afstand te houden.

Extinction Rebellion houdt komende dagen meerdere acties voor het klimaat, waaronder op het Museumplein, onder de noemer Septemberrebellie. In oktober vorig jaar hielden honderden klimaatactivisten de Stadhouderskade bij het Rijksmuseum een dag lang bezet. Ook toen kwam Halsema daags daarvoor met een klemmende waarschuwing dat een bezetting verboden was.