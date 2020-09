Politievakbond boos over mogelijke maatregelen horeca

De politievakbond is niet blij met het voornemen van de overheid om de horeca in het westen van het land eerder te sluiten. Het kabinet maakt vrijdagavond nieuwe maatregelen voor de verspreiding van het coronavirus bekend, maar die lekten donderdagavond al grotendeels uit.

“We voorzien grote problemen”, zegt woordvoerder van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp. “We hebben niet voldoende capaciteit om deze regels te handhaven. Maar zelfs als we ze wel kunnen handhaven, verplaatst het probleem zich alleen maar naar buiten.” Daar zou het volgens Van de Kamp dan helemaal onoverzichtelijk worden. “Er is gedronken en in combinatie met onbegrip kan dat al snel uit de hand lopen. Het is gewoon niet te doen.”

Van de Kamp begrijpt dat het kabinet iets moet doen nu de besmettingscijfers oplopen, maar dit is volgens hem “niet de juiste oplossing”. “Er is geen draagvlak meer voor dit soort maatregelen. En het werkt alleen als mensen de regels accepteren en we erop kunnen handhaven.”

BOA

Ook de Nederlandse BOA Bond ziet niets in de voorgenomen maatregelen. “Wat gaat het opleveren?”, vraagt voorzitter Ruud Kuin zich af. “Zo’n maatregel moet logisch zijn, wil het werken. De mondkapjes in het openbaar vervoer bijvoorbeeld: dat snapt iedereen. De meeste mensen houden zich aan de regels en dan is het ook goed te handhaven. Het eerder sluiten van de horeca verplaatst het probleem naar buiten en naar thuis. Dus wat draagt het bij?”

Vanaf middernacht mag er niemand meer bij horecagelegenheden naar binnen en een uur later moeten ze de deuren sluiten, zo staat in de uitgelekte plannen. Daarnaast mag een groep bezoekers nog uit maximaal vijftig mensen bestaan. Wanneer de maatregelen van kracht worden is nog niet bekend.