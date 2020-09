Expertisecentrum: wachttijd voor euthanasieverzoek ggz loopt op

Patiënten met een psychische aandoening moeten steeds langer wachten voordat hun euthanasieverzoek wordt beoordeeld. Sinds december vorig jaar is de wachttijd bij het Expertisecentrum Euthanasie opgelopen naar twee jaar. Dat zegt het centrum in Trouw.

Het verder oplopen van de wachttijd heeft slechts deels te maken met de coronacrisis, zegt Paulan Stärcke van het Expertisecentrum. Die heeft volgens haar maximaal twee maanden vertraging veroorzaakt. “Onze wachtlijst is vooral een signaal dat in de reguliere ggz nog steeds niet vaak serieus gehoor wordt gegeven aan een euthanasieverzoek. Er wordt te vaak naar ons doorverwezen”, aldus Stärcke in de krant

Het centrum heeft net als negen maanden geleden zeven psychiaters in dienst, terwijl er meer nodig zijn. Volgens het centrum lukt het niet om extra werknemers te werven, terwijl het aantal hulpvragen maar blijft toenemen. Vorig jaar waren er 3122 hulpvragen, 22 procent meer dan in 2018.

Het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen de Levenseindekliniek, verleende vorig jaar meer dan zestig keer euthanasie aan psychiatrisch patiënten. Artsen die niet aan het centrum zijn verbonden, deden dat maar zes keer. Stärcke wil dat meer psychiaters zelf euthanasie verlenen, omdat zij de patiënt het beste kennen.