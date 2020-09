Aantal nieuwe Duitse coronabesmettingen opnieuw rond de 1900

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 1900 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er zo’n driehonderd minder dan een dag eerder, toen werden er bijna 2200 nieuwe gevallen gemeld. Dat meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het getal van donderdag was met 2194 infecties een record: sinds april kwamen er in een etmaal niet zoveel nieuwe besmettingen bij. Met de 1916 nieuwe gevallen van vrijdag ligt de dagelijkse toename van het aantal geïnfecteerden voor de derde dag op rij rond de 1900. Woensdag werden er 1901 besmettingen gemeld, dinsdag 1407 en maandag 927. In totaal is het longvirus in Duitsland bij 267.773 mensen vastgesteld.

Het dodental als gevolg van het longvirus is met zeven sterfgevallen opgelopen tot 9378, blijkt uit de cijfers van het RKI.