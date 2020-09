Biden: vaccin op korte termijn is onredelijk

De Democratische Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden heeft woensdag de claim van president Trump dat er binnenkort mogelijk een coronavaccin is in de Verenigde Staten fel tegengesproken. Trump zei dinsdag dat het land weken verwijderd is van een dergelijk vaccin.

“Het idee dat er een vaccin komt en alles morgen weer in orde is, het is simpelweg niet rationeel, niet redelijk”, zei Biden tijdens een bijeenkomst met burgers in de staat Pennsylvania, die georganiseerd werd door CNN.

Bij eenzelfde soort evenement zei Trump dinsdag dat een vaccin mogelijk in drie à vier weken tijd, nog voor de presidentsverkiezingen in november, voorhanden is. Op een persconferentie stelde de Republikein een dag later dat eind dit jaar minstens honderd miljoen coronavaccins verspreid worden in de VS. De meeste deskundigen, waaronder het hoofd van gezondheidsdienst CDC, verwachten echter dat een vaccin mogelijk medio volgend jaar of iets later op grote schaal beschikbaar kan zijn.

Biden viel Trump gedurende de avond meerdere keren aan op diens aanpak van de coronapandemie. Zelf ligt de president recentelijk onder vuur nadat uit geluidsopnames door de vermaarde journalist Bob Woodward bleek dat Trump al vroegtijdig wist hoe gevaarlijk het nieuwe coronavirus is, maar dat opzettelijk bagatelliseerde. “Hij wist het en deed niets”, zei Biden daarover. “Het is zowat crimineel.” Zelf zei Trump onlangs dat hij paniek probeerde te voorkomen.