Airborne-veteranen krijgen groet uit Nederland

Veteranen van de Slag om Arnhem in september 1944 hebben deze week van de burgemeesters van de vier Airborne-gemeenten een groet in de vorm van een fotoboekje gekregen. Er zijn nog enkele tientallen veteranen die elk jaar naar de Airborne-herdenkingen komen, maar dat is dit jaar onmogelijk vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. “U zit voor altijd in ons hart, we zullen altijd aan jullie blijven denken. Hopelijk tot volgend jaar”, schrijven de burgemeesters van Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum in het boekje.

De Slag om Arnhem was onderdeel van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog. Die operatie stokte toen de bevrijders er niet in slaagden om de Rijnbrug bij Arnhem te veroveren op de Duitsers. De slag begon met massale luchtlandingen op de heide tussen Arnhem en Ede op 17 en 18 september 1944.

In Arnhem is vrijdagavond een herdenkingsdienst in de Eusebiuskerk. Daar spreekt onder anderen Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Na de kerkdienst legt een beperkt gezelschap kransen aan de voet van de John Frostbrug, die de geallieerden destijds niet in handen konden krijgen. Bij de plechtigheid zijn de ambassadeurs van alle geallieerde landen en Duitsland.

Zaterdag herdenken Defensie en de gemeente Ede op de Ginkelse Hei in kleine kring de luchtlandingen uit 1944. Vanwege de coronacrisis zijn er geen droppingen van parachutisten. Ook de herdenkingsdienst zondag op de Airborne-begraafplaats in Oosterbeek is voor het eerst sinds 1945 niet openbaar toegankelijk.

Organisatoren van alle grote en kleinere plechtigheden dit weekeinde waarschuwen dat overal hekken worden geplaatst rondom bijeenkomsten. Ook worden her en der tijdelijk wegen afgesloten. Dit om te voorkomen dat er toch groepen toeschouwers ontstaan. De meeste ceremonies zijn rechtstreeks te volgen via internet. De belangrijkste bijeenkomsten worden op tv uitgezonden via regionale omroepen.