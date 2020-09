Boliviaanse interim-president trekt zich terug uit verkiezingen

De Boliviaanse interim-president Jeanine Áñez heeft zich donderdag (lokale tijd) teruggetrokken als presidentskandidaat voor de verkiezingen in oktober. Dat maakte zij bekend in een videoboodschap. In de peilingen loopt de interim-presidente fors achter op Luis Arce, de kandidaat van de socialistische partij van oud-president Evo Morales.