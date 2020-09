Aantal coronadoden op Aruba blijft stijgen

Het aantal coronadoden op Aruba blijft toenemen. Donderdag werd bekendgemaakt dat de 23e coronapatiënt op het eiland is overleden. Het aantal besmette personen werd donderdag vastgesteld op 1617. Momenteel liggen er 37 patiënten die zijn besmet met Covid-19 in het ziekenhuis, daarvan ligger er elf op de intensive care.

Eerder sloegen artsen in het Horacio E. Oduber Hospitaal, het enige ziekenhuis van Aruba, alarm over de stijging van het aantal patiënten die zijn besmet met het longvirus. Het ziekenhuis heeft 33 ic-bedden, en dat aantal kan worden opgeschaald met twintig.

Op het eiland is kritiek ontstaan over het controleren van de mensen die thuis in quarantaine of isolatie moeten verblijven omwille corona. Afgelopen week vond een controle plaats bij 334 personen, daarvan waren er 68 niet thuis. Zij kregen daarvoor een boete van 1000 Arubaanse florin (ongeveer 500 euro).

Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport Dangui Oduber maakte daarop bekend dat het team dat controles uitvoert is versterkt met tachtig extra personen. Daarbij gaat het om ambtenaren die (tijdelijk) als controleur worden ingezet.