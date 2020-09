Kamer wil dat afgewezen leraren alsnog een beurs krijgen

Met de beurs kunnen leraren zich verder ontwikkelen. Veel van de afgewezen leraren hadden al verlof genomen of vervanging geregeld om te kunnen studeren. Daarom moet Slob ze toch nog een beurs geven, vindt de Kamer.

De bewindsman moet nu voor 1 oktober met voorstellen komen hoe hij de docenten alsnog een beurs wil geven. Hij moet als het aan de Kamer ligt desnoods geld bestemd voor komende jaren ervoor gebruiken.

In voorgaande jaren was er steeds voldoende geld om alle leraren een beurs te geven. Er bleef zelfs geld over. Minister Slob zei eerder dat hij geen geld meer heeft om de afgewezen leraren nog een beurs te geven.