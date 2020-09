KHN: nieuwe coronamaatregelen in horeca zijn symboolpolitiek

In de horeca in regio’s waar het coronavirus het meest opspeelt mag er volgens ingewijden vanaf 00.00 uur niemand meer naar binnen en om 01.00 uur moeten tenten sluiten. Daarnaast mag een groep nog uit maximaal 50 mensen bestaan.

Volgens Beljaarts zijn de nieuwe maatregelen zonder overleg met KHN besloten. Hij wijst erop dat het kabinet eerder aangaf dat de horeca juist veilig was en dat mensen werden aangemoedigd om in de horeca feestjes te vieren in plaats van thuis. “De horeca doet elke dag zijn best voor een veilige uitgaansomgeving. Het aantal besmettingen in de horeca ligt heel laag. Deze disproportionele maatregel ontbeert elke onderbouwing”, aldus Beljaarts.

Naïef

De KHN-voorzitter denkt dat als op één tijdstip alle cafés, restaurants en bars leeglopen, het uitgaanspubliek zich gaat verspreiden zonder toezicht, wat voor problemen zal zorgen voor de openbare orde en handhaving. “Het is naïef om te denken dat mensen om twaalf uur naar huis gaan en een boek gaan lezen. De besmettingskans houdt niet op als je de horeca sluit.”

Het kabinet voerde donderdag overleg met de voorzitters van de zes veiligheidsregio’s in de Randstad waar de afgelopen tijd veel nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Het gaat om Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Vrijdag worden meer details van de maatregelen bekend. Dan is er aan het begin van de avond weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Sommige regio’s komen zelf ook nog met kleine aanvullende maatregelen.