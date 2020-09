Het kabinet en de regio’s waar het coronavirus het meeste opspeelt zijn het eens geworden over nieuwe maatregelen. In de horeca mag er vanaf 0.00 uur niemand meer naar binnen, om 01.00 uur moeten tenten sluiten. Daarnaast mogen er in zalen nog maximaal 50 mensen bijeenkomen. Dat meldden ingewijden na berichtgeving van NOS en RTL Nieuws.

Deel dit bericht: