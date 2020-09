Zoon geeft videobeelden boerderijgezin Ruinerwold aan OM

De beelden lagen in het voormalige huis van het gezin in Zwartsluis, dat onlangs is leeggehaald. Het Openbaar Ministerie laat de beelden momenteel door de politie bekijken en beschrijven. Of er voor de zaak relevant materiaal tussen zit, is nog niet bekend. Het gaat om beelden van onder anderen de vader en de negen kinderen van het gezin.

Door toedoen van dezelfde zoon werd het gezin vorig jaar ontdekt. Hij bezocht een paar keer een kroeg in Ruinerwold en stapte daarna naar de politie om te vertellen over het gezin, waar vader Gerrit Jan van D. (68) zijn eigen geloof predikte. Van D. en zijn klusjesman Josef B. (59) werden half oktober opgepakt voor jarenlange vrijheidsberoving van de kinderen.

Pieter Baan Centrum

Binnen zes weken gaat de rechtbank verder met de zaak tegen Van D. Dan is naar verwachting het rapport van het Pieter Baan Centrum over hem klaar. Doordat de man vier jaar geleden een hersenbloeding heeft gehad, kan hij niet meer praten. Het Openbaar Ministerie wil het PBC-rapport afwachten om te kunnen bepalen of de man überhaupt als verdachte gehoord kan worden.

De rechtbank is het daarmee eens, maar wacht op aandringen van Van D.'s advocaat geen drie maanden voor er een nieuwe zitting komt. Van D. blijft voorlopig vastzitten. Dat geldt ook voor Josef B. Zijn advocaat Yehudi Moszkowicz had om vrijlating gevraagd, omdat B. volgens hem onterecht vastzit. De jongste zes kinderen hebben verklaard dat ze niet tegen hun wil werden vastgehouden. Maar de rechtbank vindt de zaak te ernstig om hem vrij te laten. "Dan ga ik in hongerstaking tot ik dood ben", reageerde B.

De zaak tegen Josef B. gaat op 10 december verder.