Frankrijk komt met extra coronamaatregelen in Lyon en Nice

Frankrijk gaat extra maatregelen nemen om de coronabesmettingen in de steden Lyon en Nice te beteugelen, zei de minister van Volksgezondheid. In drie andere regio’s die worden beschouwd als ‘rode zones’ van het virus zijn al eerder aanvullende maatregelen genomen.

Minister Olivier Veran zei niet wat die maatregelen zouden zijn, maar dat lokale ambtenaren in Lyon en Nice tot het weekend de tijd hebben om hun plannen voor extra maatregelen in te dienen bij de regering in Parijs.

De regio’s waar al extra maatregelen zijn doorgevoerd zijn Marseille, Bordeaux en Guadeloupe, een Frans grondgebied in het Caribisch gebied.

Strengere regels op strand

De maatregelen die maandag in Marseille en Bordeaux van kracht werden, omvatten strengere regels voor strandbijeenkomsten, het bezoeken van ouderen in verzorgingstehuizen en het bijwonen van buitenevenementen.

Frankrijk heeft deze maand een heropleving van het aantal virusgevallen gezien. De aantallen opnamen in het ziekenhuis en op de intensive care met Covid-19 stijgen ook, hoewel ze nog ver onder de piek van het voorjaar zijn.

Het Franse ministerie van Gezondheid rapporteerde donderdag 10.593 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur, een nieuw record. Een dag eerder waren er nog 9784 bevestigde gevallen.

In Frankrijk zijn het afgelopen etmaal vijftig mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het totale aantal doden komt daarmee op 31.095.