Amerikaanse minister Pompeo zet voet op Surinaamse bodem

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft rond 18.00 uur Nederlandse tijd voet op Surinaamse bodem gezet. Op de Johan Adolf Pengel Luchthaven werd hij verwelkomd door onder anderen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en de Amerikaanse ambassadeur in Suriname Karen Williams.

De Amerikaanse delegatie vertrok direct na aankomst naar het presidentieel paleis in Paramaribo waar de gesprekken met de Surinaamse regering worden gevoerd. President Chan Santokhi en de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en Politie en Defensie zijn daarbij aanwezig. Ook het in Suriname gevestigde bedrijfsleven zal aanschuiven.

De gesprekken zullen vooral gaan over de samenwerking tussen beide landen, met de nadruk op samenwerking op het gebied van energie en veiligheid. Ramdin ziet het Amerikaanse bezoek als een mijlpaal van de regering Santokhi-Brunswijk die nu ruim twee maanden aan de macht is, zo zei hij woensdag tijdens een persconferentie.

De Surinaamse minister kondigde aan dat er ook met andere landen gesprekken van dit kaliber zullen komen. Op die manier wil hij het imago van Suriname opvijzelen en zodoende bestaande relaties met Europa, Amerika en landen in de regio verstevigen. Het bezoek dat hij half augustus aan Nederland bracht paste ook in dat doel. “Het land heeft een inhaalslag te maken”, aldus Ramdin.

Pompeo ziet zijn bezoek aan de Surinaamse regering als een kans om de “triomf van de democratie”’ te vieren, zo staat in een verklaring van het Amerikaanse ministerie. Het is de eerste keer dat een minister van Buitenlandse Zaken van Amerika Suriname bezoekt. Na het bezoek vervolgt de Amerikaanse delegatie de reis naar buurland Guyana om daarna nog naar Brazilië en Colombia te gaan. Tijdens deze bezoeken zal Pompeo overleggen over de aanpak van de coronacrisis en hoe tegelijkertijd de economieën versterkt kunnen worden.