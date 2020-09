EU-parlement wil Loekasjenko op sanctielijst

Het Europees Parlement wil dat de lidstaten sancties instellen tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. In een resolutie die met overgrote meerderheid in Brussel werd aangenomen roept het parlement op onmiddellijk strafmaatregelen te treffen tegen de verantwoordelijken voor de verkiezingsfraude in het land begin augustus en het gewelddadige antwoord van de autoriteiten op de daaropvolgende protesten, inclusief Loekasjenko.

De lidstaten beloofden eind augustus een sanctielijst op te stellen tegen medestanders “op hoog politiek niveau” van het regime in Wit-Rusland zonder te onthullen of Loekasjenko daarbij zou zijn. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei toen na een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Berlijn vaart achter de sanctielijst te zetten maar die is er nog steeds niet. Cyprus blokkeert dit volgens ingewijden omdat het land wil dat de EU ook sancties instelt tegen Turkije vanwege illegale boringen. Er is unanimiteit nodig voor EU-sancties.

Borrell zei dinsdag in het EU-parlement dat die sancties er uiterlijk voor de bijeenkomst van EU-leiders volgende week moeten zijn “als de EU geloofwaardig wil blijven.”

Het parlement zegt Loekasjenko niet langer als president te erkennen nadat zijn termijn op 5 november verloopt en roept op tot spoedige vrije en eerlijke verkiezingen. Loekasjenko claimt te zijn herverkozen door 80 procent van de kiezers. De Europese politici veroordelen ook de massale arrestaties van oppositie- en stakingsleiders en journalisten in het land.