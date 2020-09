Ex-model beschuldigt Trump van aanranding

Een voormalig model beschuldigt Donald Trump van aanranding. De Amerikaanse president zou zijn tong in 1997 in de mond van Amy Dorris hebben geduwd en haar hele lichaam hebben betast. Toen ze hem wilde wegduwen versterkte hij zijn greep waardoor ze niet kon ontsnappen, vertelt de 48-jarige Dorris in de Britse krant The Guardian.

Ze zegt zich misselijk en verkracht te hebben gevoeld na de gebeurtenis. De krant heeft foto’s online gezet die aantonen dat Dorris en Trump bij elkaar waren in New York tijdens de US Open. Op één foto legt de destijds 51-jarige Trump een hand om haar middel heen.

Dorris heeft naar eigen zeggen overwogen in 2016 naar buiten te treden, toen andere vrouwen soortgelijke beschuldigingen uitten tegen Trump. Maar ze zag daarvan af, mede omdat het haar gezin zou kunnen schaden. Nu haar dochters 13 zijn wil ze hun laten zien dat ze dit soort gedrag niet moeten accepteren.

Trump ontkent volgens The Guardian via zijn advocaten Dorris ooit te hebben lastiggevallen of misbruikt. Haar verhaal zou vol ongerijmdheden zitten.

Vorig jaar zei de Amerikaanse schrijfster E. Jean Carroll (75) dat Trump haar in de jaren negentig heeft verkracht, met een juridisch circus tot gevolg.