Trump: echte verkiezingsuitslag wordt mogelijk nooit bekend

“Vanwege het nieuwe en ongekend grote aantal stembiljetten dat dit jaar ongevraagd naar de ‘kiezers’, of waar dan ook, wordt gestuurd, zal de uitslag van de verkiezingen op 3 november mogelijk nooit nauwkeurig worden vastgesteld”, twittert Trump. “Dat is precies wat sommige mensen willen.”

Trump, die achterstaat in de peilingen, heeft al langer kritiek op stemmen per post. Dat is volgens hem enorm fraudegevoelig. Experts zeggen dat verkiezingsfraude nauwelijks voorkomt in de Verenigde Staten.

Meer ‘post-stemmers’ door coronavirus

In 2016 stemde een kwart van de Amerikaanse kiezers via de post. Dat aantal ligt dit jaar mogelijk nog hoger vanwege de coronacrisis. Door via de post te stemmen, hoeven mensen niet fysiek naar een stembureau. Dan hoeven ze ook niet te vrezen dat ze daar het besmettelijke virus oplopen.

Kiezers zijn verdeeld over het poststemmen. Uit een peiling bleek vorige maand dat vooral aanhangers van de Democraten geneigd zijn per post te stemmen. Kiezers die de Republikeinen van Trump steunen, lopen daar minder warm voor.

Republikeinse functionarissen vrezen daar nadeel van te ondervinden als bovengemiddeld veel kiezers vanwege de pandemie thuis blijven. In het kamp van de Democraten wordt gevreesd dat Trump zal klagen over fraude als hij door poststemmen op achterstand komt te staan tijdens het tellen van de stemmen.