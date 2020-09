‘Kabinet denkt aan beperking openingstijden en bezoekers horeca’

Een beperking van de openingstijden van de horeca, getrapte opening en sluiting, of een maximaalaantal bezoekers. Het zijn enkele van de maatregelen waaraan wordt gedacht om de oplopende coronabesmettingscijfers in bepaalde regio’s weer de kop in te drukken. Dat melden ingewijden.

Het kabinet overlegt later donderdag met de voorzitters van de zes veiligheidsregio’s waar de afgelopen tijd veel nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. De afgelopen dagen werd ook al veel gesproken over het alsmaar stijgende aantal besmettingen. Vooral onder jongeren grijpt het virus flink om zich heen.

Er wordt onder meer gekeken naar minder ruime openingstijden en hoe kan worden voorkomen dat plekken allemaal tegelijk dichtgaan. Dan zouden er te veel mensen tegelijk op straat zijn. Ook wordt nagedacht over een terugkeer van een maximum aan het aantal bezoekers, zoals enkele maanden geleden nog gold in de horeca.

Regels per gemeente ook mogelijk

Een maatregel hoeft niet per se voor een hele veiligheidsregio te gelden. Er kan bijvoorbeeld ook per gemeente worden gekeken wat nodig is.

Aan het eind van de middag voeren zorgminister Hugo De Jonge en justitieminister Ferd Grapperhaus digitaal overleg met de voorzitters van de zwaarst getroffen veiligheidsregio’s: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.

De Jonge zei donderdag in de pauze van de Algemene Politieke Beschouwingen dat hij “veel gezamenlijkheid” bespeurt bij de regio’s, ook “in de zoektocht naar welke maatregelen nu het meest passend zijn”. “Je kunt uiteraard allerlei maatregelen bedenken, maar je moet wel maatregelen hebben die òp de brand blussen en niet precies ernaast. Dan heb je de kans dat je de samenleving of de economie onnodig raakt. En wat we vooral moeten raken is dat virus.”

Regio’s kunnen eventueel worden gedwongen om bepaalde stappen te zetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Dat is mogelijk, maar ik vind het veel beter om samen op te trekken en met elkaar te kijken welke maatregelen moeten worden getroffen”, aldus De Jonge.