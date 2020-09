Sybrand Buma gaat op de Nederlandse kunstcollectie letten

Sybrand van Haersma Buma gaat een vaste onafhankelijke commissie leiden die moet vaststellen welke cultuurgoederen door de overheid moeten worden beschermd voor volgende generaties. Deze Commissie Collectie Nederland is ingesteld door de Raad voor Cultuur en benoemd door cultuurminister Ingrid van Engelshoven.

Met de Collectie Nederland worden alle cultuurgoederen en -verzamelingen in bezit van overheid, musea en andere cultuurinstellingen bedoeld en ook de door de overheid aangewezen cultuurgoederen en verzamelingen in particulier bezit.

De commissie zal ook in gesprek gaan met particuliere eigenaren en verzamelaars, maar zich eerst buigen over bepaalde criteria en over hoe de Erfgoedwet uitwerkt, hetgeen volgend jaar wordt bezien.

Behalve uit CDA-politicus en -bestuurder Sybrand Buma bestaat de commissie uit: Brigitte Bloksma (vicevoorzitter), Robert Aronson, Vanessa van Baasbank, Meta Knol, Wayne Modest, Axel Rüger, Chris Stolwijk en Kitty Zijlmans. De leden van de commissie hebben samen veel kennis van roerend erfgoed, collectievorming en wetgeving, aldus de Raad voor Cultuur.