Obama publiceert memoires na de Amerikaanse verkiezingen

Bijna vier jaar na het verlaten van het Witte Huis wil de voormalige Amerikaanse president Barack Obama het eerste deel van zijn memoires publiceren. Het boek ‘A Promised Land’ verschijnt op 17 november, twee weken na de Amerikaanse verkiezingen van dit jaar, kondigde uitgever Penguin Random House donderdag aan. Behalve in het Engelse verschijnt het boek die dag ook in 24 andere talen.

Obama schreef op Twitter dat hij in zijn boek een eerlijke balans wilde opmaken van zijn presidentschap. Bovendien werpt hij licht op de krachten waarmee de VS als natie worstelt, hoe verdeeldheid is te helen en de democratie voor iedereen kan werken.

Obama werd in november 2008 gekozen en in 2009 de eerste zwarte president die het Witte Huis betrad. In 2012 werd de Democraat herkozen.

De publicatiedatum voor het tweede en laatste deel van de memoires is nog niet bekend en zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt, aldus de uitgever. De memoires van Obama’s vrouw Michelle verschenen in 2018 al in de Amerikaanse boekhandels en werden bestsellers.