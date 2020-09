Polen wil Europees ‘Marshallplan’ voor Wit-Rusland

Het is al ruim een maand erg onrustig in het Oost-Europese Wit-Rusland, dat soms de ‘laatste dictatuur van Europa’ wordt genoemd. Boze burgers gaan daar massaal de straat op sinds de omstreden herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko, die al een kwart eeuw aan de macht is en niet wil wijken.

Het ‘Marshallplan’ van Morawiecki is bedoeld om de Wit-Russische economie te stabiliseren. De term Marshallplan verwijst naar de Amerikaanse hulp bij de wederopbouw die Europa kreeg na de Tweede Wereldoorlog. De Poolse premier wil ook regelen dat Wit-Russische bedrijven makkelijker zaken kunnen doen in de EU. Zo zou de Wit-Russische economie minder afhankelijk moeten worden van goedkope energie uit buurland Rusland, dat Loekasjenko financieel te hulp is gekomen.

Vrije verkiezingen

Morawiecki vertelde niet wat Wit-Rusland zou moeten doen om in aanmerking te komen voor een Europees hulppakket. Volgens berichten in Poolse media zouden onder meer vrije verkiezingen gehouden moeten worden.

Morawiecki ziet ook een rol weggelegd voor het Internationaal Monetair Fonds. Hij zegt dat meerdere EU-landen het plan steunen. Het gaat volgens hem onder meer om Litouwen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije.