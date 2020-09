Groeifonds zal klimaat niet schaden, belooft Rutte

Fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks vreest dat het groeifonds gebruikt gaat worden voor investeringen in wat hij "oude economie" noemt. Hij vindt dat de nadruk niet op economische groei zou moeten liggen, maar op verduurzaming van de economie, en dat dit ook moet worden vastgelegd in de voorwaarden van het investeringsfonds. "Een kolencentrale draagt ook bij aan economische groei", aldus Klaver.

Rutte vindt de vrees van Klaver ongegrond, omdat al wel is vastgelegd dat elke investering de maatschappij meer moet opleveren dan zij kost. In dat licht is het volgens de premier "niet denkbaar" dat er geld wordt gestoken in een nieuwe kolencentrale of petrochemische installatie. "Dan moet je ergens anders weer allerlei kosten maken om die uitstoot te compenseren. Waarom zou je dat doen, dat slaat toch nergens op?"

Maar Rutte wil wel ruimte laten voor investeringen die de economie vooruit helpen, en niet direct leiden tot minder CO2-uitstoot. Hij noemde onderzoek naar nieuwe medicijnen als voorbeeld. Groei is wel degelijk belangrijk, betoogt de premier, al is het maar om om ook in de toekomst klimaatmaatregelen te kunnen blijven financieren.