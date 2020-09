Veel steun voor petitie over rechtszaak Clarice Gargard

Een petitie waarin wordt gepleit voor een “eerlijk proces” voor journaliste Clarice Gargard is in twee dagen tijd ruim 10.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers maken bezwaar tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om officier van justitie Jacobien Vreekamp op het laatste moment van de strafzaak af te halen.

Vreekamp was medeverantwoordelijk voor het besluit de vervolging van rapper Akwasi te seponeren, maar er ontstond ophef over haar rol toen bekend werd dat zij eerder met een voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in het bestuur zat van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Het OM besloot daarop haar van de zaak af te halen, tot ongenoegen van Gargard en haar advocaat die het nieuws meekregen uit de media.

Het strafproces tegen 25 verdachten begon maandag en duurt meerdere dagen. De zaak gaat over de hatelijke reacties die ze twee jaar geleden plaatsten bij een filmpje van Gargard. Zij deelde dat op Facebook en daarop waren demonstranten te zien van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet tijdens de sinterklaasintocht in Amstelveen in 2018.

Open brief

De advocaat van de journaliste vroeg de rechtbank maandag de zaak uit te stellen, omdat Gargard geen vertrouwen heeft in de nieuwe officier van justitie. De rechtbank wees dit verzoek af, waarop de journaliste de zitting uit onvrede verliet.

De petitie heeft de vorm van een open brief aan het College van procureurs-generaal, de top van het OM, waarin wordt verzocht Vreekamp weer op de zaak te zetten. “Wij verzoeken u tevens erop toe te zien dat het OM beslissingen in discriminatiezaken voortaan weloverwogen, zorgvuldig en met inachtneming van de rechten en belangen van de slachtoffers neemt.”