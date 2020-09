Attracties merken negatief reisadvies België en Duitsland

Toeristische attracties in Noord- en Zuid-Holland krijgen annuleringen van Duitse en Belgische bezoekers, nu deze landen afraden naar de provincies te reizen vanwege het oplaaiende coronavirus. Zo hebben bij attractiepark Duinrell in Wassenaar nagenoeg alle Duitsers en Belgen die voor komende maand een overnachting en bezoek aan het park hadden gereserveerd hun boeking uitgesteld naar volgend jaar. En dat terwijl de ooster- en zuiderburen momenteel juist de grootste groep buitenlandse bezoekers vormen.

Ook de Zaanse Schans verwacht een daling van het aantal bezoekers, aangezien er naast Nederlanders momenteel vooral veel Duitsers naar Zaandam komen. “We moeten nu volop inzetten op het Nederlandse publiek”, zegt Maarten van der Meer, directeur van de Stichting de Zaanse Schans. Hoeveel minder bezoekers hij de komende tijd verwacht, kan hij lastig inschatten omdat er geen kaartverkoop is. “Maar het gaat wel om een substantieel deel van de bezoekers en dit heeft ook effect op de winkels die het juist moeten hebben van het Duitse publiek.” Van der Meer zegt rekening te houden met “een pittige tijd”.

Madame Tussauds in Amsterdam merkt het aangepaste reisadvies ook. Voor het wassenbeeldenmuseum zijn Duitsers en Belgen een belangrijke doelgroep. “We zien vandaag al annuleringen binnenkomen”, zegt een woordvoerster. Hoeveel dat er zijn, kan ze nog niet zeggen. “De dag is net begonnen, maar in elk geval meer dan anders.”