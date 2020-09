Wolf vestigt zich in Drenthe, waarschijnlijk ook in Brabant

Er heeft zich definitief een mannelijke wolf gevestigd in Drenthe. Het dier zwerft rond aan beide kanten van de snelweg A28 tussen Emmen en Drachten en in het Drents-Friese Wold. Het is zeer waarschijnlijk dat zich ook in het heidegebied onder Eindhoven een mannetjeswolf heeft gevestigd. Daar is eind van deze maand zekerheid over.