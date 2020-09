Voorzitter VO-raad wil afslanking examen vmbo

Het examen is enorm tijdrovend en door afslanking zou er meer praktijkles kunnen worden gegeven, zei Rosenmöller. Hij denkt dat de vaardigheden ook op andere manieren kunnen worden getoetst en dat examinatoren flexibeler moeten kunnen zijn om te oordelen.

De achterstand is volgens hem heel moeilijk in te halen, ook al omdat het examen al in het voorjaar is. Het examen moet minder een doel op zich zijn, aldus Rosenmöller. Het belangrijkste is dat de leerlingen vaardigheden in huis krijgen waarmee ze goed kunnen doorstromen naar het mbo.

In het AD pleit de Stichting Platforms Vmbo (SPV) voor het schrappen van examens.