‘Navalni vergiftigd met waterfles in hotelkamer’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd met een waterfles in zijn hotelkamer in het Russisch Tomsk en niet zoals eerder gedacht op een vliegveld. Dat zei het team van de oppositieleider op Instagram.

Navalni ligt al geruime tijd in een Duits ziekenhuis. Hij was vorige maand plots erg ziek geworden aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Duitse onderzoekers constateerden later dat de bekende Kremlincriticus is vergiftigd met novitsjok-zenuwgif.