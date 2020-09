AEX opent fors in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag fors in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met flinke verliezen. Beleggers verwerkten de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of Japan. Daarnaast werd uitgekeken naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Bank of England, die later op de dag bekend worden gemaakt.