Britse onderminister: te weinig labcapaciteit voor coronatests

“We moeten de capaciteit van de laboratoria flink vergroten, zodat er meer tests verwerkt kunnen worden”, aldus de onderminister. Voorlopig worden vooral risicogroepen eerst getest, zegt Argar.

Argar is in een gesprek met Sky News stellig over de geruchten dat er een nieuwe landelijke lockdown wordt ingevoerd. “Premier Boris Johnson is hier duidelijk over. Hij wil dit niet, hij wil dat mensen zich aan de geldende regels houden.” Volgens Argar is een nieuwe lockdown ook nog niet besproken binnen de regering. “Daar weet ik niets van, volgens mij is dit niet ter sprake gekomen. Het is meer iets dat speelt in de media.”